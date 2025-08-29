ΔΙΕΘΝΗ
Η Κίνα έτοιμη να δώσει μάχη «μέχρις εσχάτων» μετά την εξαγγελία νέων αμερικανικών δασμών
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 08:08
Η κυβέρνηση της Κίνας προειδοποίησε σήμερα πως θα δώσει μάχη «μέχρις εσχάτων» αν χρειαστεί, μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή πως αποφάσισε στην επιβολή νέων, επιπρόσθετων δασμών 100% στα κινεζικά αγαθά που εισάγει η χώρα του.
Ο Ντ. Τραμπ ξαναρχίζει και κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμό του με την Κίνα
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 10:29
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στο εμπορικό επίπεδο εναντίον της Κίνας χθες Παρασκευή, σε αντίποινα για τους περιορισμούς που αποφασίστηκαν από το Πεκίνο στο στρατηγικής σημασίας πεδίο των σπανίων γαιών.
Αυξάνει τις πιέσεις η G7 στη Ρωσία
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2025 21:41
Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 συμφώνησαν να αυξήσουν τους περιορισμούς και τις κυρώσεις στις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας, με την ελπίδα να πείσουν το Κρεμλίνο να τερματίσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.
Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025 07:44
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.
Ισραήλ: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην πόλη Εϊλάτ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος
- Κατηγορία: ΝΕΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 10:09
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ.
ΕΕ: Η Επιτροπή πρότεινε τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ για το εμπόριο
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025 07:24
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και την επιβολή κυρώσεων κατά δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.
Μ. Ντράγκι: Η αδράνεια δεν απειλεί μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025 16:38
Για μια Ευρώπη που κινείται με βραδύτητα, βαλτωμένη από τη γραφειοκρατία και πολύ πίσω από τους κύριους ανταγωνιστές της, ιδίως τις ΗΠΑ και την Κίνα, έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, μιλώντας σήμερα στις Βρυξέλλες σε συνέδριο υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δημοσίευση της έκθεσής του.
Μεξικό: «Πορτοκαλί φανάρι» για τα αυτοκίνητα από την Κίνα
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025 16:39
Δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ που βάζουν δασμούς σε όποια κινεζικής κατασκευής πλοία θα πιάνουν από τα μέσα Οκτωβρίου στα αμερικανικά λιμάνια.
Βαγγέλης Μαρινάκης: Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις στη Ρωσία
- Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2025 07:19
Με μια έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος «για να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά» σφράγισε την χθεσινή του παρέμβαση στον Ecοnomist ο ιδρυτής και πρόεδρος του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp και βασικός μέτοχος της Alter Ego Media, Βαγγέλης Μαρινάκης.
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών
- Κατηγορία: ΝΕΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2025 15:59
Σε μία σαφή δήλωση προχώρησε η αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης Κάγια Κάλας επισημαίνοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ισχύοντα γύρω από το Τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.
Coral Bridge: Επανασύνδεση Αιγύπτου και Ιορδανίας μετά από 25 χρόνια - Η ελληνική Power Sub Link (PSL) πίσω από την υλοποίηση του έργου
- Κατηγορία: ΝΕΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025 10:02
Μετά από 25 χρόνια, η Αίγυπτος και η Ιορδανία επανίδρυσαν μια άμεση σύνδεση μέσω ενός νέου υποβρύχιου καλωδίου στον Κόλπο της Άκαμπα, με ελληνική υπογραφή στην υλοποίηση του έργου.
Ακαριαία Ισραηλινή αντίδραση
- Κατηγορία: ΝΕΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025 07:42
Η Ισραηλινή Εταιρεία Λιμένων, η οποία επιβλέπει τις λειτουργίες των λιμένων της χώρας, μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών, ανακοίνωσε ότι μεταφέρει από την Τουρκία μια παραγγελία για δύο ρυμουλκά προηγμένης τεχνολογίας αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων σε ναυπηγείο στη Βουλγαρία ως απάντηση στις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την προσέγγιση πλοίων που διακινούν φορτία ή σχετίζονται με το Ισραήλ.
Υεμένη: Το Ισραήλ χτυπά τους Χούθι - Νεκροί σε επιδρομές ο πρωθυπουργός, ο επιτελάρχης και ο υπουργός άμυνας
- Κατηγορία: ΝΕΑ
- Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025 16:45
Νεκρός κατά τη διάρκεια των χθεσινών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά φέρεται να έπεσε ο πρωθυπουργός των Χούθι.